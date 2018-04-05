Trafik kazası: 4 yaralı - ŞANLIURFA

- Kaza yerinden genel görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Yaralıların ambulansla götürülmesi Şanlıurfa 'da trafik kazası: 4 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.Hüseyin Kıran idaresindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, Siverek - Karacadağ karayolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü, eşi Hatun ve oğlu Yusuf Kıran ile ailenin ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebeği yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.