Trafik kazası: 4 yaralı - KÜTAHYA

- Yaralıların ambulansa bindirilişi - Detay görüntü Kütahya 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ümit Biray yönetimindeki 43 UK 902 plakalı otomobil ile Haydar Şahin'in kullandığı 16 KBN 61 plakalı kamyonet, Domaniç - Tavşanlı kara yolu Muhacirler köyü yakınlarında çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan eşi Ayşegül, çocukları Mustafa ve Uğur Biray yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.