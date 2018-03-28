Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - KOCAELİ Video

Trafik kazası: 4 yaralı - KOCAELİ Video

- Kazaya karışan araçlardan görüntü - Ambulansa alınan yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi - Yaralıların sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülüşü - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Kaza yapan araçlar Kocaeli 'de trafik kazası: 4 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde tırın otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, tali yoldan D - 100 karayoluna geçmek isteyen Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobil, Uzuntarla ışıklı kavşakta D - 100 karayolundan İstanbul istikametine giden Şaban Durmuş'un kullandığı 59 RE 861 çekici plakalı tır ile çarpıştı.Tır, çarpmanın etkisiyle yanında seyreden, Sakarya - İzmit arasında çalışan İhsannur Tekgür yönetimindeki 54 E 5247 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Kıymet Bilen, ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı.Yaralılar, Bilen ile otomobildeki Uğur Bakan, Kamile Balaban ve minibüsteki Yılmaz Soylu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı