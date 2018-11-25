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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - KIRIKKALE

Trafik kazası: 4 yaralı - KIRIKKALE



Görüntü Dökümü: - Olay yerinden detaylar - Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahelesi Kırıkkale 'de trafik kazası: 4 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Mithat Biçer idaresindeki 71 AG 957 plakalı otomobil, Kırıkkale - Kayseri karayolu Yenimahalle Mezarlığı girişinde sürücüsü belirlenemeyen 06 GS 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, sürücü Biçer ile diğer araçtaki isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.Bir süreliğine kapatılan Kırıkkale - Kayseri karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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