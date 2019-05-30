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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - KARABÜK

Trafik kazası: 4 yaralı - KARABÜK

- Yaralının ambulansa taşınması - Kaza yerinden detaylar KARABÜK (AA) - Karabük 'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük 'e giden Fatih Köroğlu yönetimindeki 78 AV 583 plakalı kamyonet, Kemal Oyman mevkisinde önünde seyreden Hasan Araçlı'nın kullandığı 78 BL 540 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, kamyonet sürücüsü, yanındaki Bülent ve Süleyman Köroğlu ile Ferhat Taşkır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Ankara - Karabük kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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