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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - KARABÜK

Trafik kazası: 4 yaralı - KARABÜK

- Kazanın meydana geldiği yerden detaylar Karabük 'te trafik kazası: 4 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük 'e gelen S.Ş.nin kullandığı 78 SR 104 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.B. yönetimindeki 37 SP 138 plakalı otomobil ile Balıklar Kayası mevkinde çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ş. ve K.B. yaralandı.Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika kapalı kalan Safranbolu - Karabük kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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