Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - GİRESUN

Trafik kazası: 4 yaralı - GİRESUN

- Olay yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Yaralının ambulansa alınması Giresun 'da trafik kazası: 4 yaralıGİRESUN (AA) - Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kavaklar Mahallesi'nde Mehmet Tavman (77) idaresindeki 34 ALU 226 plakalı cip kontrolden çıkarak devrildi.Kazada sürücü Tavman ile araçtaki Rahime Tavman (70), Meva Tavman, (27) ve Habibe Takmaz (63) yaralandı.Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trafik Kazası Karahisar Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı