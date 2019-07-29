Trafik kazası: 4 yaralı - GİRESUN

- Olay yerinden detaylar - Kaza yapan araçtan detaylar - Yaralının ambulansa alınması Giresun 'da trafik kazası: 4 yaralıGİRESUN (AA) - Giresun Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kavaklar Mahallesi'nde Mehmet Tavman (77) idaresindeki 34 ALU 226 plakalı cip kontrolden çıkarak devrildi.Kazada sürücü Tavman ile araçtaki Rahime Tavman (70), Meva Tavman, (27) ve Habibe Takmaz (63) yaralandı.Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım