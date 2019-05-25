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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - GAZİANTEP Video

Trafik kazası: 4 yaralı - GAZİANTEP Video

- Kaza yerinde bekleyen ambulans - Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi - Kaza yapan araçlardan detay görüntüler - Jandarma ekiplerinin yol güvenliğini sağlaması - Görgü tanığı ile röportaj - Yaralıların hastanede tedavi altına alınması Gaziantep 'te trafik kazası: 4 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.Hanifi Durmaz (72) idaresindeki 27 SE 768 plakalı otomobil, İslahiye - Hassa kara yolu Boğaziçi üst geçit kavşağında, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki 31 KY 184 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler Durmaz ve Yabançiçeği'nin yanı sıra araçlarda bulunan Ömer Manatoğlu (49) ve Ahmet İstanbulluoğlu (17) yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Yabançiçeği, Manatoğlu ve Durmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine, diğer yaralı İstanbulluoğlu ise İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Üst Geçit Nato 

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