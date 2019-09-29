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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - ERZİNCAN Haberi

Trafik kazası: 4 yaralı - ERZİNCAN Haberi

- Yaralıların hastahaneye getirilmesi - Yaralıların Acil servis alınması Erzincan 'da trafik kazası: 4 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonetin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.Bülent Bayburtlu'nun (54) kullandığı 74 DJ 878 plakalı kamyonet, Erzincan - Erzurum kara yolu Mutu mevkisinde, refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.Kazada sürücü ile Yıldız Bayburtlu (54), anne Canan ve çocuğu Alya Ece Oktay (3) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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