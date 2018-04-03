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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - ELAZIĞ

Trafik kazası: 4 yaralı - ELAZIĞ

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan motosiklet ve otomobilden detaylar - Ambulans detayı - Polis ekiplerinin çalışması Elazığ "da trafik kazası: 4 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürüklenerek yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Demir'in (27) kullandığı 23 KA 253 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Çayda Çıra Kavşağı'nda Salih Özçelik yönetimindeki 23 HS 318 (18) motosiklet ile çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki biri çocuk 2 kişiye çarptı.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yayalar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Bild Motosiklet Sürücüsü 

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