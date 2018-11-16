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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - DÜZCE Haberi

Trafik kazası: 4 yaralı - DÜZCE Haberi

- Kaza yerinden detaylar Düzce 'de trafik kazası: 4 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şükrü Mat (45) idaresindeki 81 KF 840 plakalı otomobil, D - 010 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağızı mevkisinde, İzzet Erim (40) yönetimindeki 81 KB 124 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü İzzet Erim, eşi Ayşenur, çocukları M. Erim (7) ile S. Erim (5) polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.Olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygula ile Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Polis Trafik Kazası 

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