Trafik kazası: 4 yaralı - ÇANAKKALE

- Kazaya karışan araçlar Çanakkale 'de trafik kazası: 4 yaralıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Selim Seyhan'ın kullandığı 17 AB 298 plakalı otomobil ile Harun Şevik idaresindeki 17 YH 401 plakalı otomobil, Mustafa Yüksel Özbilgin Caddesi üzerinde çarpıştı.Kazada, sürücü Seyhan ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.