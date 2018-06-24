Trafik kazası: 4 yaralı - BOLU Haberi

- Kaza yerinden detaylar Bolu 'da trafik kazası: 4 yaralı - D - 100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıBOLU (AA) - D - 100 karayolunun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolundan Ankara istikametine seyreden Ahmet Büyükada idaresindeki 34 JR 7142 plakalı otomobil, Çaydurt kavşağında yan yoldan ana yola çıkan İbrahim Aydın yönetimindeki 14 EL 751 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 2 otomobilde orta refüje çıkarak durabildi.Kazada sürücüler ile Ahmet Büyükada'nın kullandığı araçta bulunan Müzeyyen ve Fatma Büyükada yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.