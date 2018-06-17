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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - BOLU

Trafik kazası: 4 yaralı - BOLU

- Olay yeri detaylar - Yaralılara müdahale edilerek ambulansa taşınması - Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü Bolu 'da trafik kazası: 4 yaralı - Aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendiBOLU (AA) - Bolu 'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolu üzerinden İstanbul istikametine giden Celalettin Kavcıoğlu idaresindeki 14 KL 799 plakalı otomobil, Çaydurt kavşağından Gökçesu istikametine dönmek isteyen Murat Yorkun yönetimindeki 14 DR 275 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed, Ramazan ve Ahmet Talha Kavcıoğlu yaralanırken, minibüs sürücüsü kazadan yara alamadan kurtuldu.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayı haber alarak olay yerine gelen Kavcıoğlu'nun yakınları, güçlükle sakinleştirildi. - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıÖte yandan, trafik kazası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Kayıtlarda, D - 100 karayolunda seyreden otomobilin, kavşaktan çıkan minibüsle çarpıştığı görülüyor.

İlk Müdahale Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

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