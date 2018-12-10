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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - BATMAN

Trafik kazası: 4 yaralı - BATMAN

- Kaza yerinden detay - Kaza yapan araçtan görüntü - Aracın kaza yerinden çekilmesi Batman 'da otomobil devrildi: 4 yaralıBATMAN (AA) - Batman 'da otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Batman - Siirt çevre yolunda Emrah Tunç idaresindeki 35 TFZ 83 plakalı otomobil, TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü mevkisinde devrildi.İstinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü Emrah Tunç, Azat ve Devran Tunç ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.İtfaiye ve 112 Acil Servis Ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Devran Tunç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Bild 

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