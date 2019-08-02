Trafik kazası: 4 yaralı - AMASYA Haberi

- Kaza yapan araç - Yaralılar - Yaralıların ambulansa taşınması Amasya 'da trafik kazası: 4 yaralıAMASYA (AA) - Amasya ’nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.İstanbul'dan Samsun'a giden Cemal Ekiz yönetimindeki 34 RG 816 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde Güngör Kodalak'ın kullandığı 67 SK 159 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada Nadire, Mine, Umut Kodalak ile Kıymet Durmuş yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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