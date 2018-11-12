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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 4 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Kaza yerinden görüntüler - Bebekten detay Adıyaman 'da trafik kazası: 4 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Güleç idaresindeki 02 BK 009 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Murat Tuncan'a (15) çarptı. Otomobil, daha sonra bir pastanenin önündeki iki direğe çarparak durabildi.Kazada, yaya Tuncan'ın yanı sıra sürücü Güleç, eşi Fatma Güleç ve ismi öğrenilemeyen bebek yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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