Trafik kazası: 3 yaralı - YOZGAT

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Ekiplerin kaza yerinden incelemelerde bulunması Yozgat 'ta trafik kazası: 3 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Serdar Ekici yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç şehir merkezi Adliye kavşağı yakınlarında önce refüjdeki bariyere ardından karşı yola geçerek Eyüp Gökçegöz (44) yönetimindeki 66 DP 371 plakalı otomobile çarptı.Kazada Gökçegöz ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.Ekici gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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