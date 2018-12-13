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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi

Trafik kazası: 3 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi

- Kaza yerinden görüntüler Tekirdağ 'da trafik kazası: 3 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ - İstanbul kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 110 kara yolunda S.K. yönetimindeki 59 B 4526 plakalı otomobille sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada ismi öğrenilemeyen sürücüyle araçta bulunan A.T. ve S.E. yaralandı.Yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, trafik, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Trafik Kazası 

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