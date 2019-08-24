Trafik kazası: 3 yaralı - SİVAS

- Kaza yerinden genel plan görüntü - Ekiplerin aracı incelemesi - Trafik polisi ve jandarma ekiplerinin incelemeleri - Hastane Acili Servisinden görüntü Sivas 'ta trafik kazası: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den Antalya'ya giden Adem Kara (55) idaresindeki 16 CKS 96 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri kara yolu Şarkışla ilçe girişine yakın bölgede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada yaralan sürücü ile Kıymet (57) ve Tayfun Kara (15) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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