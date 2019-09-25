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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 yaralı - MERSİN

Trafik kazası: 3 yaralı - MERSİN

- Mersin 'de trafik kazası: 3 yaralı - Kaza yeri - Yaralıların çıkarılması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahelesi Mersin 'de trafik kazası: 3 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, H.H. idaresindeki 63 MA 4703 plakalı otomobil, Tarsus - Adana istikametinde, aynı yönde ilerleyen Y.G. yönetimindeki 35 DBV 14 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, otomobildeki A.H, A.C. ve M.D. yaralandı.Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Bild 

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