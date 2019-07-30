Trafik kazası: 3 yaralı - KÜTAHYA Haberi

- Kaza yapan araçlardan görüntü - Olay yerinden görüntüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Süleyman Başpınar idaresindeki 16 NT 412 kamyon, Kütahya - Eskişehir kara yolu cezaevi mevkisinde İsmail Bağcı idaresindeki 11 AL 699 plakalı otomobille çarpıştı.Otomobilin yaklaşık 20 metre sürüklendiği kazada, otomobilde bulunan Nazmiye Bağcı (76), Ayşe Bağcı Scholz (57) ve Yusuf İbrahim Scholz (20) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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