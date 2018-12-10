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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 yaralı - KOCAELİ

Trafik kazası: 3 yaralı - KOCAELİ

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza sonrası D - 100'de oluşan trafikten görüntüler Kocaeli 'de trafik kazası: 3 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolunun Yenidoğan Mahallesi mevkisinde Burhan D. idaresindeki 34 KK 7092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sağ şeritte seyir halindeki İbrahim Ç'nin kullandığı 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü de otomobile çarparak durabildi.Kazada otomobil ile halk otobüsü bankete devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile bir yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D - 100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.Bu arada kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kamera kayıtlarında, yolun solundan giden otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeride geçerek istinat duvarına çarpıp bankete devrilmesi, halk otobüsünün, sürücüsünün son anda yaptığı manevraya rağmen otomobile çarpması görülüyor.

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

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