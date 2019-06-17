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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 yaralı - HATAY Haberi

Trafik kazası: 3 yaralı - HATAY Haberi

- Kaza yerinden detay - Karayolları ekiplerinin yağ dökülen yolda çalışması - Kaza nedeniyle trafik polislerinin yolu kapatması - Trafiğe açılan yolda kontrollü ilerleyen araçlar Hatay 'da trafik kazası: 3 yaralıHATAY (AA) - İskenderun - Antakya kara yolunda tırın hidrolik hortumundan dökülen yağ nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.İskenderun istikametinden Antakya’ya doğru ilerleyen Ercan U. yönetimindeki 31 ABY 815 plakalı tırın hidrolik hortumu Topboğazı mevkisinde patladı.Tırdan dökülen hidrolik yağ yola saçıldı.O esnada yolda seyreden Hasan Binici kontrolündeki 31 KR 097 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Abdullah Milish idaresindeki 31 AAN 873 plakalı otomobille çarpıştı.Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücü Hasan Binici ve araçta bulunan Ahmet Abbasoğlu ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Milish, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ve yola dökülen yağ nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan İskenderun - Antakya kara yolu, ekiplerin dökülen yağları temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Polis Trafik Kazası Trol 

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