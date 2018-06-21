Trafik kazası: 3 yaralı - HATAY Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler Hatay 'da trafik kazası: 3 yaralıHATAY (AA) - Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Arif Yılmaz yönetimindeki 31 U 4030 plakalı hafif ticari araç, Hassa - Gaziantep karayolunun Demrek Mahallesi Deliçay mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarpıp, savruldu.Kazada, sürücü Yılmaz ve beraberindeki 2 kişi, yaralandı.Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.