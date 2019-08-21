Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 yaralı - AYDIN Video

Trafik kazası: 3 yaralı - AYDIN Video

- Aydın - İzmir kara yolu Sanayi Sitesi mevkisi - Kazaya karışan motosikletten detay - Motosikletin çekiciye kaldırılması Aydın 'da trafik kazası: 3 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.Mustafa Kalkan yönetimindeki 09 US 147 plakalı motosiklet, Aydın - İzmir kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Seyhan Yaburga'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Yola savrulan Kalkan'ın motosikletine ise Şerafettin Karayiğit idaresindeki 09 ACE 138 plakalı kamyonet çarptı.Kazada Kalkan ile yanındaki Seyit Muhammet Kaftar ve diğer sürücü Yaburga yaralandı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Servis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Mustafa Kalkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı