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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 ölü - BİLECİK İzle

Trafik kazası: 3 ölü - BİLECİK İzle

- Kaza yapan araç - Cenazelerden detay Bilecik 'te trafik kazası: 3 ölü - Su kanalına devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi hayatını kaybettiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.Selin Kuşaslan'ın (29) kullandığı 34 FC 6588 plakalı otomobil, Sakarya - Bilecik karayolunun geçtiği Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkisinde su kanalına devrildi.Kazada, sürücü ve 1 yaşındaki kızı Erva Kuşaslan ile Necla Erol (57), olay yerinde hayatını kaybetti.Cenazeler, incelemenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bebek Karya Trafik Kazası Bild Su Kanalı 

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