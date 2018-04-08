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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 ölü - BALIKESİR Video

Trafik kazası: 3 ölü - BALIKESİR Video

- Kaza sonrasına olay yerine ait detaylar Balıkesir 'de trafik kazası: 3 ölü - Ayvalık ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki beton direğe çarpması sonucu araçta bulunan 3 genç yaşamını yitirdiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı'dan Ayvalık'a giden Gözde Çam (20) yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobil, Sefa Çamlık Mahallesi Çamlık Koyu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üstünde elektrik trafosu bulunan beton direğe çarptı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çam ile otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (20) ve Mert Artur'un (22) araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de 3 gencin cansız bedenlerini uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Kazayı duyarak olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi.Gençlerin cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken trafoyu taşıyan ve yıkılma tehlikesi olan beton direk de vinç yardımıyla yerinden söküldü.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Elektrik Trafosu Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Genç Yaşam Sağlık Ekipleri 

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