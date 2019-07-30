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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - TUNCELİ

Trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - TUNCELİ

- Tunceli Devlet Hastanesi önündeki güvenlik görüntüleri - Ambulans görüntüsü - Hastane önünde bekleyen vatandaşların görüntüsü Tunceli 'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldüTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobil, ilçedeki Pertek Çevre Yolu'nda, Ahmet Baysal'ın kullandığı 24 EA 204 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücünün eşi Hüsniye Baysal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Baysal ile oğlu Eren Baysal da kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan Hüseyin Emik ile Sait Şirin ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hastane Trafik Kazası 

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