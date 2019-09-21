Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- Şarampole devrilen otomobil - Hurdaya dönen otomobilin etrafa saçılan motor parçaları - Jandarma ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesi Afyonkarahisar 'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sinanpaşa ilçesinde, devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kürşat Malkoç (39) idaresindeki 41 AAZ 454 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazında şarampole devrildi.Otomobilde bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti, sürücü ile Feyza Malkoç (9) yaralandı.Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Karahisar Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı