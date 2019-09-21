Trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- Şarampole devrilen otomobil - Hurdaya dönen otomobilin etrafa saçılan motor parçaları - Jandarma ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesi Afyonkarahisar 'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sinanpaşa ilçesinde, devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kürşat Malkoç (39) idaresindeki 41 AAZ 454 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazında şarampole devrildi.Otomobilde bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti, sürücü ile Feyza Malkoç (9) yaralandı.Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım