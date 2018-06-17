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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - TEKİRDAĞ

Trafik kazası: 2 yaralı - TEKİRDAĞ

- Kaza yeri - Yaralı çocuğa müdahele edlmesi - Yaralının ambulansa konulması Tekirdağ 'da trafik kazası: 2 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aziz Mahmut Güney'in kullandığı 06 BZ 6883 plakalı hafif ticari araç, Malkara - Tekirdağ karayolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza sonucu sürücü Güney ve oğlu Mükerrem Güney (13) yaralandı. Araçta sıkışan Mükerrem Güney, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma Trafik Kazası Su Kanalı Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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