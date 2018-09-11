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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - MANİSA Haberi

Trafik kazası: 2 yaralı - MANİSA Haberi

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Olay yerinden görüntüler - Detaylar Manisa 'da trafik kazası: 2 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Necati G'nin (69) kullandığı 45 TV 11 plakalı otomobil, İzmir - Ankara karayolu Avşar Mahallesi kavşağında, Özer Türkeri idaresindeki 45 KA 4857 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, sürücü Türkeri ile motosikletteki Emrah Akay yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

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