Trafik kazası: 2 yaralı - KOCAELİ

- Kaza yerinden görüntüler Kocaeli 'de trafik kazası: 2 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Aziz Kayan idaresindeki 41 DH 047 plakalı otomobil, Ocaklar Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.Araçta sıkışan sürücü Kayan ile eşi Esma Kayan'ı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.Olay yerinde ambulans ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü.