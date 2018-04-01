Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - KOCAELİ

Trafik kazası: 2 yaralı - KOCAELİ

- Kaza yerinden görüntüler Kocaeli 'de trafik kazası: 2 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Aziz Kayan idaresindeki 41 DH 047 plakalı otomobil, Ocaklar Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.Araçta sıkışan sürücü Kayan ile eşi Esma Kayan'ı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.Olay yerinde ambulans ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı