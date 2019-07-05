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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - KARAMAN Haberi

Trafik kazası: 2 yaralı - KARAMAN Haberi

- Olay yerinden görüntüler Karaman 'da trafik kazası: 2 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Mehmet Yangöz idaresindeki 68 EA 943 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş tarlaya devrildi.Kazada, sürücü Yangöz ile araçta bulunan kardeşi Muarrem Yangöz yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Direksiyon 

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