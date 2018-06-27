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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - KARAMAN

Trafik kazası: 2 yaralı - KARAMAN

- Kazaya karışan araçlar - Ekiplerin kaza yeri incelemesi - Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıKARAMAN (AA) - Karaman 'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Recep Ceylan idaresindeki 70 E 4691 plakalı minibüs ile Mustafa Yazıcı yönetimindeki 70 DU 544 plakalı otomobil Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü Ceylan, karşı şeride geçerek, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Serkan Sansa yönetimindeki 10 NJ 593 plakalı otomobile çarptı.Kazada, minibüs içerisinde bulunan Sadık Çalış (36) ve Şenay Özdemir (41) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan 70 E 4691 plakalı minibüsün bir rehabilitasyon merkezine ait olduğu ve engelli vatandaşların servis aracı olduğu öğrenildi.

Rehabilitasyon Minibüs Şoförü Trafik Kazası Engelli Vatandaş Rehabilitasyon Merkezi 

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