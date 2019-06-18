Trafik kazası: 2 yaralı - HATAY Video

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Vatandaşların kaza yapan otomobili trafiğin açılması için yol kenarına çekmesi Hatay 'da trafik kazası: 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde meydan gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Halis G. yönetimindeki 26 VS 364 plakalı otomobil, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Çataltepe Mahallesi girişinde Mustafa Y. idaresindeki 31 NM 268 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan Mustafa Y. ve yanında bulunan Ali D. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkhan - Reyhanlı yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
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