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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - HATAY Haberi

Trafik kazası: 2 yaralı - HATAY Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Sulama kanalına düşen araçtan görüntüler Hatay 'da trafik kazası: 2 yaralı - İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, merkez Antakya ilçesindeki Hatay Devlet Hastanesi yolunda seyreden M.A'nın kullandığı 42 EBD 61 plakalı otomobil, aynı yönde giden Y.Y. idaresindeki 31 H 1650 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada Y.Y kontrolündeki araç, çarpışmanın etkisiyle sulama kanalına düştü.Olayda yaralanan iki aracın sürücüleri M.A. ve Y.Y. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane Trafik Kazası Sulama Kanalı Trol 

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