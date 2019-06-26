Trafik kazası: 2 yaralı - HATAY

- Kaza yerinden görüntüler - Sulama kanalına düşen araçtan görüntüler Hatay 'da trafik kazası: 2 yaralı - İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, merkez Antakya ilçesindeki Hatay Devlet Hastanesi yolunda seyreden M.A'nın kullandığı 42 EBD 61 plakalı otomobil, aynı yönde giden Y.Y. idaresindeki 31 H 1650 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada Y.Y kontrolündeki araç, çarpışmanın etkisiyle sulama kanalına düştü.Olayda yaralanan iki aracın sürücüleri M.A. ve Y.Y. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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