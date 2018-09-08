Trafik kazası: 2 yaralı - GAZİANTEP

- Kaza yapan otomobil - Kaza yerinden detaylar - Kaza sonrası devrilen ağaçların kaldırılması Gaziantep 'te trafik kazası: 2 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cuma Doğan idaresindeki 05 DT 676 plakalı otomobil, Gaziantep - Kilis karayolu 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce refüje sonra ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.Kazada yaralanan Doğan ve yanında bulunan Sait Yılkı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.