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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - BURSA
- Kaza yerinden detaylar Bursa 'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı - Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldıBURSA (AA) - Bursa 'da otomobilin tabela direklerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Akın'ın (43) kullandığı 16 KA 919 plakalı kamyonet, Çekirge Caddesi Beşikçiler kavşağında refüjdeki tabela direklerine çarptı.Araçta sıkışan sürücü ve zihinsel engelli ağabeyi İbrahim Akın (49), itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.