Trafik kazası: 2 yaralı - BOLU Haberi

- Kaza mahalinden görüntüler - Yaralıların Ambulansa götürülmesi Bolu 'da trafik kazası : 2 yaralı - Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıBOLU (AA) - Bolu 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç, Mercan Sokak'ta Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil ile çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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