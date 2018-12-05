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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - BOLU

Trafik kazası: 2 yaralı - BOLU

- Olay yeri detaylar - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bolu 'dan Mudurnu istikametine doğru giden Yusuf Arslan idaresindeki 14 LA 024 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Kemal Kesen yönetimindeki 14 KN 065 plakalı otomobil Hacıhalimle köyü yol ayrımında çarpıştı.Araç sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken Yusuf Arslan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Dedeoğlu ile Senahat Dedeoğlu yaralandı.Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan Ali Dedeoğlu olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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