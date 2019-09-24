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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - AYDIN Video

Trafik kazası: 2 yaralı - AYDIN Video

- Olay yeri - Hastaneden detay Aydın 'da trafik kazası: 2 yaralıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Aydın ’dan Muğla istikametine giden Yusuf Tokmak (57) idaresindeki 34 RE 2590 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Çine Lisesi kavşağında aynı istikamete giden Niyazi Sabuncalı'nın (44) kullandığı 35 DC 9169 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Niyazi Sabuncalı ile aynı araçta bulunan Mediha Sabuncalı (38) yaralandı.Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası Ticari Araç 

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