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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - AFYONKARAHİSAR

Trafik kazası: 2 yaralı - AFYONKARAHİSAR

- Kazada hasar gören taksi - Jandarma ekiplerinin incelemeleriAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İlyas Koca (38) idaresindeki 03 T 0016 plakalı taksi, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, sürücü İlyas Koca ile araçta bulunan Nazik Yaman (37) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar 'daki iki ayrı hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, sürücü Koca'nın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza anının çekilen videoya yansıdığı öğrenildi.

Sosyal Medya Canlı Yayın Trafik Kazası Karahisar Direksiyon 

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