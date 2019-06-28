Trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntü - Motosiklet ve otomobilden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi - Yaralının ambulansa taşınması Adıyaman 'da trafik kazası: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Ömer Demirci idaresindeki 68 KE 077 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesinde Ahmet Bulut idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Bulut ile motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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