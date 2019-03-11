Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Yaralıların ambulansa alınması - Kazaya karışan araçtaki hasar, patlayan hava yastığıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Hasan Çoktaşar idaresindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu Kavşağı'nda Abuzer Benli idaresindeki 02 LF 394 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta bulunan Hatice Çoktaşar yaralandı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan sütler yola döküldü.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Hava Yastığı Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı