Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Erdemoğlu Mahallesi'ndeki kaza yeri - İtfaiye ekiplerinin yanıcı madde sızıntısına karşı otomobili kontrol etmesi - Otomobilin çekiciyle kaldırılmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Osman Karaca'nın kullandığı 02 HE 506 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.Kazada, sürücü ile otomobildeki Cem Suna yaralandı.Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekipleri, yanıcı madde sızıntısına karşı otomobili kontrol etti. Otomobil, daha sonra çekiciyle kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı