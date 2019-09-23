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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - ADANA

Trafik kazası: 2 yaralı - ADANA

- Olay yerinde toplanan kalabalık - Polislerin kaza yapan araçların çevresinde yaralı araması - Hastane acil servisinin önündeki ambulanslarADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.Çevre yolu Çanaklı Mahallesi Kavşağı'nda Veli Şahin'in (56) kullandığı 01 ABZ 958 plakalı otomobil ile Nurettin Şahin (26) idaresindeki 01 EU 795 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolun kenarına savruldu.Yaralılardan Nurettin Şahin, Kozan Devlet Hastanesine, Veli Şahin de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Acil Servis Kalaba Alabalık 

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