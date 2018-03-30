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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ölü - TOKAT

Trafik kazası: 2 ölü - TOKAT



: - Olay yerinden genel detaylar - Otomobilden kopan parçaların görüntüleri Tokat 'ta trafik kazası: 2 ölüTOKAT (AA) - Tokat 'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Tokat - Turhal karayolu havalimanı kavşağında Serkan Yanar (28) idaresindeki 60 BG 288 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gıda Mühendisi Elif Değirmenci (26) olay yerinde hayatını kaybetti.Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Sürücü Yanar'ın ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polis ekiplerince el konulduğu öğrenildi.

Polis Jandarma Cenaze Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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