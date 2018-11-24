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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - KIRKLARELİ

Trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - KIRKLARELİ

- Kaza yerinden genel görüntüler - İtfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin çalışmaları Kırklareli 'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Oğuz Çalan yönetimindeki 39 AAB 861 plakalı otomobil ile Şerif Tomruk idaresindeki 39 EN 124 plakalı otomobil, Kofçaz yolu Kayalı köyü yakınlarında çarpıştı.Kazada, sürücü Tomruk ile otomobilinde bulunan Gönül Tomruk, Hasan Demir, Recebiye Demir, Şükriye Yıldız ve Hacer Doğu ile Çalan ve otomobilinde bulunan Merve Kavak, Oya Çetin ve Büşra Dinkler yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hacer Doğu'nun cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Yaralılardan Şükriye Yıldız da hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hastane Cenaze Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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